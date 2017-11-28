У Німеччині невідомий напав з ножем на промігрантського мера міста Альтени

У Німеччині невідомий напав з ножем на мера західного міста Альтена, який відомий своєю політикою підтримки біженців.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Deutsche Welle.

Андреас Гольштейн, консервативний мер міста Альтена, був доставлений до лікарні в понеділок ввечері після того, як невідомий з ножем напав на нього у місцевому кебаб-магазині.

Повідомляється, що мер зазнав незначних поранень в районі горла.

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет назвав напад політично мотивованим.

"Влада припускає, що існує політичний мотив для нападу", - сказав він.

Повідомляється, що підозрюваний, який був п'яний, перед нападом запитав Гольштейна, чи є він мером. Окрім того, за даними німецьких ЗМІ, нападник робив зауваження щодо міграційної політики.

Нападник також поранив чоловіка, який намагався заступитися за мера.

Зазначається, що місто Альтена, за керівництва Гольштейна, прийняло більше біженців, ніж вимагається згідно з національною квотою.

Нагадаємо, два роки тому ультраправий екстреміст напав на мера міста Кельн.