У результаті стрілянини і вибуху в Іраку загинули щонайменше 11 людей

Щонайменше 11 людей загинули і понад 20 були поранені в результаті стрілянини і вибуху на південний схід від столиці Іраку Багдада.

За даними силовиків, 27 листопада двоє нападників розстріляли кількох мирних жителів у районі Нахраван, що за 35 кілометрів від Багдада. Один з нападників підірвав себе, іншого застрелили сили безпеки. Повідомляється також, що п’ятеро нападників почали стрілянину на ринку в районі Нахраван, троє з яких були вбиті силовиками, ще двоє підірвалися, передає Радіо Свобода.

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад, заявивши, що він був спрямований проти підтримуваних Іраном шиїтських бійців, відомих як «Народні мобілізаційні сили».

Ісламісти влітку 2014 року захопили значні території в Іраку і сусідній Сирії, але відтоді зазнали суттєвих військових поразок в обох країнах.

Нагадаємо, у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, в селі, що утримується бойовиками "Ісламської держави" від російських авіа ударів загинули 34 мирні жителі.