У Тель-Авіві вибухнув будівельний магазин, є загиблі та поранені

28 листопада, 2017 - 11:12
В ізраільському Тель-Авіві стався вибух в будівельному магазині.
Як повідомляє Haaret, після вибуху спалахнула пожежа.
Загинули щонайменше три людини, ще четверо отримали поранення, вони госпіталізовані у важкому стані. Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути люди.
Будівля будівельного магазина обвалилася повністю.
Очевидці кажуть, що через вибух в сусідніх будинках тремтіли вікна.
Поліція поки виключає теракт. Точні причини інциденту з'ясовуються.
Джерело: Новое время