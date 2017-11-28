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У Тель-Авіві вибухнув будівельний магазин, є загиблі та поранені

28 листопада, 2017 - 11:12
Фото: Moti Milrod

В ізраільському Тель-Авіві стався вибух в будівельному магазині.

Як повідомляє Haaret, після вибуху спалахнула пожежа.

Загинули щонайменше три людини, ще четверо отримали поранення, вони госпіталізовані у важкому стані. Рятувальники припускають, що під завалами можуть бути люди.

Будівля будівельного магазина обвалилася повністю.

Очевидці кажуть, що через вибух в сусідніх будинках тремтіли вікна.

Поліція поки виключає теракт. Точні причини інциденту з'ясовуються.

Джерело: Новое время
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