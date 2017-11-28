Ухуру Кеніата склав присягу президента Кенії

Ухуру Кеніата у вівторок, 28 листопада, склав присягу президента Кенії. Церемонія інавгурації політика на другий президентський термін відбулася на стадіоні у столиці країни Найробі. Подію відвідали десятки тисяч людей, також на церемонії були присутні глави низки африканських держав.

Одночасно з інавгурацією в інших частинах Найробі відбувались сутички поліції з прихильниками опозиції, які намагались провести мирну демонстрацію у пам'ять про загиблих в країні за останні місяці політичного протистояння. За даними очевидців, під час сутичок щонайменше один демонстрант від вогнепальних поранень загинув, інформує AP. А біля стадіону, де відбувалась інавгурація, поліція використовувала проти демонстрантів сльозогінний газ, щоб вгамувати охочих потрапити на подію. Лідер опозиції Раіла Одінга назвав церемонію інавгурації "коронацією" Ухуру Кеніати.

Як відомо, 1 вересня Верховний суд Кенії анулював результати президентських виборів, які відбулися 8 серпня. Згідно з результатами виборів, Ухуру Кеніата переміг, здобувши 54 відсотки голосів. Раіла Одінга набрав тоді 45 відсотків голосів, хоча опитування перед днем голосування вказували на мінімальний розрив між кандидатами.

Наприкінці жовтня в Кенії відбулось повторне голосування, яке опозиція вирішила бойкотувати. В результаті цього Ухуру Кеніата здобув понад 98 відсотків голосів, при цьому явка на виборах склала менше 40 відсотків. Раіла Одінга після голосування заявив, що країна рухається у напрямку диктатури, та закликав своїх прибічників до "руху національного опору". Внаслідок масових акцій протесту, що відбулися в середині листопада, загинуло кілька демонстрантів. Загалом за останні чотири місяці, протягом яких триває політична криза у Кенії, у сутичках з поліцією загинуло понад 50 осіб.