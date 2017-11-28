"Укравтодор" створить "чорний список" підрядників, що неякісно ремонтують дороги

Серед найближчих планів "Укравтодору" – створення "чорного списку" підрядників, які неякісно ремонтують дороги. Список оновлюватимуть двічі на рік. Про це заявив глава "Укравтодору" Славомир Новак, повідомляє Громадське.

У випадку виявлення недоліків підрядники мають усунути їх за власний кошт, оскільки мінімальний строк гарантії становитиме 5 років.

Якщо підрядники відмовлятимуться усувати такі недоліки, то це дасть можливість вписувати таку компанію у "чорний список", щоб виключити її з публічних торгів у майбутньому.

"100% договорів мають прописані чіткі гарантії - мінімум на 5 років. Двічі на рік маємо масштабний контроль - в березні буде велика перевірка доріг, які ремонтували минулоріч, щоб виявити всі недоліки. І далі, протягом двох-трьох місяців за кошт підрядника ці недоліки вони мають усунути. Другий контроль всіх доріг - після завершення будівельного сезону, приблизно в такий період року, як зараз", - розповів Новак.

Після перевірок будуть підготовлені рапорти, які відправлять підрядникам.

"Якщо вони не усувають недоліки за власний кошт, то ми подаємо на них в суд. І це - перший крок до "чорного списку", - наголосив глава Укравтодору.