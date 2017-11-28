Україна і Грузія домовляються про взаємні поїздки громадян лише з ID-картками

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Грузії взаємно дозволити поїздки без паспорта, тільки по ID-картках.

Про це повідомляє Jam-news.

27 листопада у Тбілісі в ході зустрічі прем'єр-міністри двох країн обговорили ідею спрощення поїздок громадян Грузії та України.

Також Гройсман на зустрічі наголосив, що український бізнес цікавиться інвестиціями в Грузію, так само як і навпаки - грузинські бізнесмени готові працювати в Україні. За його словами, економічне співробітництво є пріоритетним у відносинах двох країн.

Глава грузинського уряду Георгій Квірікашвілі висловив підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах.