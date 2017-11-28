Україна просить Інтерпол оголосити Курченка у розшук

Правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерполу про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка.

Про це написала прес-секретар гепрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"Завдяки спільним заходам, вжитим під координацією прокуратури Одеської області, правоохоронними органами внесено клопотання до Генерального секретаріату Інтерпол про оголошення у міжнародний розшук Сергія Курченка з метою встановлення його місцезнаходження", - написала Сарган.

Вона нагадала, що Курченко підозрюється у створенні злочинної організації, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухиленні від сплати податків та вчиненні інших злочинів. "Лише від його злочинних махінацій з нафтопродуктами до державного бюджету не надійшло понад 2 мільярди гривень обов’язкових платежів", - наголосила Сарган.

Прес-секретар генпрокурора зазначила, що у травні 2017 року прокуратурою було погоджено повідомлення про підозру Курченку, оголошено його у державний розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу.

"На теперішній час у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 22 особи. Судом вже підтверджено провину 15 фігурантів злочинних оборудок", - додала вона.

Нагадаємо, що у "справі Курченка" 1,5 млрд дол. конфісковано до бюджету.