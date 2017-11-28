Україна та Ізраїль можуть дописати угоду про вільну торгівлю до кінця року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснив офіційний візит до Держави Ізраїль, під час якого провів низку зустрічей з високопосадовцями країни та обговорив широкий спектр питань двостороннього співробітництва. Про це інформує прес-служба МЗС.

"Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва та перспективи співпраці між країнами", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в МЗС, Клімкін провів зустрічі з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президентом Реувеном Рівліним, міністром оборони Авігдором Ліберманом та з міністром охорони навколишнього природного середовища, міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини, співголовою Спільної міжурядової Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зеєвом Елькіним.

Глава зовнішньополітичного відомства України детально поінформував про ситуацію на Донбасі, а також подякував ізраїльській стороні за підтримку України на міжнародній арені, зокрема під час голосування 14 листопада у Третьому комітеті ГА ООН щодо резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)".

Під час переговорів із прем’єр-міністром Нетаньягу глава МЗС наголосив на важливості визнання ізраїльською стороною Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду українського народу. "Ми сподіваємося, що визнання Голодомору 1932-33 рр. актом геноциду підтримають наші друзі, серед яких, безперечно, й Ізраїль", - зазначив Клімкін.

Під час його зустрічі зі співголовою Спільної міжурядової Українсько-Ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Елькіним наголошувалося, що одним з пріоритетних питань торгово-економічного співробітництва між державами є завершення переговорного процесу щодо двосторонньої Угоди про вільну торгівлю. Глава МЗС висловив сподівання на активізацію переговорного процесу та завершення узгодження тексту Угоди до кінця поточного року.

Клімкін обговорив низку актуальних питань двосторонньої співпраці під час зустрічей із заступником міністра закордонних справ Ціпі Хотовелі, генеральним директором МЗС Ізраїлю Ювалем Ротемом, спікером Кнесету Юлієм Едельштейном, віце-спікером, головою Ізраїльсько-української парламентської групи дружби Кнесету Талі Плосков та міністром освіти Нафталі Беннетом.

Українська делегація відвідала офіси провідних ізраїльських науково-виробничих та стартап-компаній, а також Центр передачі технологій Єврейського Єрусалимського університету.