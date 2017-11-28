Україна та США працюють над передачею окупованого Донбасу під міжнародний контроль

Україна та США працюють над поступовим переходом окупованого Донбасу під міжнародний контроль.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "РБК-Україна".

"Ми знаходимося в тісній координації. Для нас найважливіше забезпечити, щоб Донбас поступово переходив під міжнародний контроль. Це гарантує безпеку і забезпечить початок підготовки до виборів. Інші концепції ведуть до того, що там збережеться російський протекторат ", - сказав міністр.

Клімкін зазначив, що працює над цим із спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером.

"Ми підготували наше спільне бачення. Я з Волкером перебуваю на зв'язку практично щодня. Курт продовжуватиме ці переговори", - сказав Клімкін.

Глава МЗС додав, що найближчим часом планується нова зустріч Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Нагадаємо, що за час війни на Донбасі загинули понад 10 220 українців.