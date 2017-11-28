Україна запустить поромне постачання товарів у Грузію в обхід РФ

Україна готується запустити постачання товарів у Грузію поромним сполученням в обхід Російської Федерації.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська в ефірі Громадського радіо.

"Першочерговим завданням є налагодження прямого морського сполучення, поромного, між Україною і Грузією для того, щоб українські товари до Грузії і далі могли рухатися в Азербайджан, Казахстан і Китай", - зазначила Микольська.

За її словами, переговори щодо цього питання проводилися як на рівні прем’єр-міністрів, так і на рівні профільних міністерств.

"Було визначено декілька перспективних сфер. Це виробництво продуктів харчування, сфера машинобудування, де може відбуватися співпраця і питання креативних індустрій, і легких індустрій", - розповіла Микольська.

Вона також зазначила, що для України важливо, щоб поромне сполучення не просто працювало, а давало країні конкурентний тариф.

"Тому що нині ступінь здорожчання українських товарів і доставка їх до Казахстану становить від 30% до 60%, що, в принципі, нашу конкурентну ціну викривлює. Для нас дуже важливо зараз відновити в першу чергу об’єм торгівлі, який був із Грузією до моменту військової і торговельної агресії Російської Федерації. Тому що історично складалося так, що товар з України до Грузії рухався залізницею через територію Російської Федерації", - підкреслила Микольська.

Вона також повідомила, що Україні потрібно якомога швидше підписати з Грузією протокол про застосування у взаємній торгівлі правил конвенції Пан-Євро-Мед.