"Укроборонпром" створив для ЗСУ найміцніший бронетранспортер-амфібію

Держконцерн "Укроборонпром" розробив для Збройних сил України бронетранспортер-амфібію БТР-4МВ1, який має найкращу серед українських броневиків систему захисту.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", передає Еспресо.

БТР-4МВ1 створили фахівці "Харківського конструкторського бюро ім. Морозова". Уперше його представили під час міжнародної виставки "Зброя та Безпека-2017". Машину створено на базі БТР-4, який активно використовують сили АТО.

Розробники використали модульну версію бронезахисту та рознесену броню. Це дозволяє у польових умовах швидко замінити часитни верхнього шару броні. Завдяки такому рішенню захист БТР-4МВ1 значно перевищує будь-який зразок БТР чи БМП, який зараз є на озброєнні українських військових.

Вага БТР-4МВ1 порівняно зі старою версією збільшилася лише на 2-3 тонни - до 24-25 т. Ходові властивості забезпечує колісна формула 8х8 у поєднанні з німецьким двигуном Deutz та американською трансмісією Alisson. Максимальна швидкість руху – 110 км/год.

Крім того, БТР-4МВ1 зберіг можливість перетину водних перешкод уплав зі швидкістю до 10 км/год.

"БТР-4МВ1 забезпечує захист екіпажу на найвищому рівні для цього класу бронетехніки. Завдяки модульному підходу у бронюванні та наявності багатоцільових відсіків, що дозоляють встановити додаткові паливні баки, поплавки або додаткову броню, ми можемо за мінімальний час переоснастити БТР-4МВ1. Використання бойових модулів дозволяє замінити озброєння машини. БТР-4МВ1 можна за короткий час пристосувати до виконання будь-якої задачі - від дозорно-розвідувальної до машини-амфібії для морської піхоти", - сказав директор "Харківського конструкторського бюро ім. Морозова" Олексій Бабіч.

БТР-4МВ1 посилений оптико-електроним прицілом з потужним тепловізором та високоточною цифровою системою ведення вогню. Екіпаж здатний знищувати противника на максимальний дальності дії зброї, вночі та у складних погодних умовах.

Президент Петро Порошенко у своєму Facebook також похвалив новий бронетранспортер.

"Новий український БТР-4МВ1 – надпотужна військова машина, модернізована у відповідності до останніх тенденцій бронетехніки НАТО. Розробка фахівців Державний концерн "Укроборонпром" – принципово новий рівень військової техніки для ЗСУ", - написав Порошенко.