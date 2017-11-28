В Естонії почались масштабні кібернавчання НАТО

В Естонії почалися масштабні кібернавчання НАТО Cyber Coalition.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО, передає ЄП.

Навчання включають понад 700 учасників з 25 держав членів, а також країн-партнерів, ЄС, представників промисловості та академічних кіл.

Навчання проводяться щороку і цьогорічні будуть десятими.

Метою навчань, які завершаться в п'ятницю, є перевірка здібностей країн НАТО і партнерів альянсу протистояти кібератакам, а також відпрацювання взаємодії експертів на внутрішньодержавному і міжнародному рівнях.

"Кіберзахист є одним з основних завдань НАТО у сенсі колективної оборони, і лідерство у сфері кіберзахисту є головним пріоритетом для Альянсу. Навчання, такі як Cyber Coalition, є частиною цих зусиль. Вони допомагають поліпшити здатність НАТО і союзників захищати свої мережі, а також нашу координацію у випадку кібератаки" - наголошують у НАТО.