В Україні кількість людей з інвалідністю зросла до 2,6 млн і становить 6% населення

Кількість осіб із інвалідністю на сьогодні становить близько 6% населення України, на початок року ця цифра складала 2 мільйони 600 тисяч осіб. Про це 28 листопада під час засідання Ради у справах осіб із інвалідністю заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

"Якщо наприкінці 80-х років загальна чисельність осіб з інвалідністю становила близько 3% усього населення, то на сьогодні це вже близько 6% населення України. Так, станом на початок цього року загальна чисельність осіб з інвалідністю в Україні становила 2 млн 600 тис. осіб, в тому числі понад 240 тис. осіб з інвалідністю 1-ї групи, понад 900 тис. осіб з інвалідністю 2-ї групи і понад 1,3 млн осіб 3-ї групи. Дітей з інвалідністю практично понад 156 тис." – зазначив він.

За словами Розенка, за останні п’ять років кількість дітей з інвалідністю зросла майже на 20 тис. осіб.

"При цьому у порівнянні з попереднім 2016-2017 навчальним роком на 53% збільшилася кількість учнів в інклюзивних класах – з 2700 осіб до 4100 осіб. Також на 7% збільшилася кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання", – наголосив віце-прем’єр.

Він зазначив, що на 22% збільшилася мережа загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі складним порушенням розвитку, зокрема збільшилося число учнів в них.

"Якщо у 2015-2016 році таких закладів було 58, то у 2016-2017 році – 71", – повідомив Розенко.