В Україні на сьогодні немає революційної загрози, - СБУ

В Україні на сьогодні немає революційної загрози. Про це сьогодні сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко під час 8-го Національного експертного форуму, передає УНН.

"Будь-які спроби спровокувати людей на агресію по відношеню до країни на сьогодні безуспішні. Це обумовлено двома факторами. Люди банально втомилися, вони хочуть спокійно і безпечно жити, мати перспективу на завтрашній день. Інший фактор - людинікому не вірять - ні владі, ні опозиції. Тому революційної ситуації немає. Загрози зсередини на сьогодні немає", - запевнив Кононенко.