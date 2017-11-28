В Україні попит на електромобілі виріс на 227%

Попит на автомобілі, що працюють виключно на електротязі, виріс на 227 відсотків.

Про це повідомляє "Укравтопром".

За десять місяців поточного року в Україні було реалізовано 2225 електромобілів.

У структурі первинного ринку електрокарів найбільшу частку охоплюють машини, що були в експлуатації – 86%, роком раніше їх частка становила 42 відсотки.

Найчастіше електромобілі купували мешканці Києва. З січня по жовтень 528 електромобілів отримали київські номери.

На другому місці Харківська область - 406 авто. Замикає трійку лідерів за кількістю зареєстрованих в цьому році екомобілів Одеська область - 405 електромобілів.

Найпопулярнішим автомобілем в українців залишається Nissan Leaf - 1855 автомобілістів. Наступною за популярністю моделлю стала BMW i3 – 79 авто. На третьому місці Tesla Model S – 56 електромобілів.

Також в ТОП-5 увійшли: Ford Focus (54 авто) і Fiat 500 (30 авто).