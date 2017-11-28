Варшава передала ноту протесту Росії через видворення польського історика

МЗС Польщі передало ноту протесту російській стороні з приводу видворення з РФ польського історика Генрика Глембоцького. Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

"Висловлюємо занепокоєння у зв'язку з незрозумілим рішенням російської сторони про видворення історика Ягеллонського університету і працівника Інституту національної пам’яті професора Генрика Глембоцького, який перебував з дослідницькою поїздкою у Москві. Дипломатичну ноту у цій справі посол РП в Москві Влодзімєж Марціняк передав російському МЗС у понеділок, 27 листопада", - наголосили в МЗС РП.

Як зазначається у заяві, наукова активність професора Глембоцького спрямована на нормалізацію відносин між Польщею та Росією.

"Тому безпідставне видворення польського науковця є черговим пунктом антипольської пропагандистської кампанії і ще одним підтвердженням того, що політичний діалог між нашими країнами ускладнюється через односторонню активність російської сторони", - підкреслюється в зверненні.

На переконання зовнішньополітичного відомства РП, збереження нормального діалогу між польськими і російськими істориками та діячами культури має "особливу цінність, яку сторони мають оберігати, а не адміністративно обмежувати".

Як повідомлялося, в минулу п'ятницю працівники ФСБ повідомили Глембоцькому, який сходив з поїзда у Москві, що він має залишити країну упродовж 24 годин. В суботу історик повернувся до Польщі.

Глембоцький перебував у Росії з 14 листопада - працював з архівними та бібліотечними матеріалами, які стосуються польсько-російських відносин у XIX і XX століттях.

МЗС Росії заявило, що видворення польського науковця є відповіддю на видворення у жовтні з Польщі росіянина Дмитра Карнаухова, якого польські правоохоронці підозрювали у співпраці з російськими спецслужбами.