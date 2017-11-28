Віце-прем’єр Ірландії пішла у відставку

Віце-прем’єр Ірландії Френсіс Фіцджеральд пішла у відставку, щоб уникнути негайної загрози дострокових виборів, повідомляє ЄП з посиланням на Financial Times.

Відставки Фіцджеральд вимагала опозиційна партія Fianna Fail. Її звинувачують в тому, що вона у 2015 році, перебуваючи на посаді міністра юстиції, знала про організовану кампанію проти інформаторів, що давали свідчення проти поліцейських, яких звинувачували у надмірному застосуванні сили.

У понеділок були оприлюднені нові документи щодо Фіцджеральд, які свідчать, що одержала лист від офіційного представника, який обговорював те, що характеризувалося як агресивна позиція стосовно інформатора.

Уряд прем’єра Лео Варадкара і його партія Fine Gael протягом останніх днів захищали Фіцджеральд.

Її відставка здатна запобігти голосуванню за вотум недовіри уряду і неминучій загрозі дострокових виборів.

У той же час дана відставка не знімає сумнівів у тому, що уряд меншості Варадкара протримається при владі тривалий час.