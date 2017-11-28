Відсторонені через пожежу в таборі "Вікторія" чиновники знову зайняли свої посади

Працівники Одеської міськради, яких раніше відсторонили через справу про пожежу в дитячому таборі "Вікторія", повернулися до виконання своїх обов'язків. Про це повідомляє "Думская".

Їх відсторонили від роботи на час проведення службового розслідування. Йдеться про начальника управління капбудівництва, керівника міського ДАБК, голову Київської райадміністрації та директор департаменту освіти і науки.

Остання після пожежі написала заяву про відставку за власним бажанням, але мер не прийняв цю заяву.

"Закон передбачає, що службове розслідування не може тривати довше двох місяців. Після його закінчення працівники були відновлені на роботі. Змінити щось може тільки вирок суду", - повідомили у прес-службі мерії.

Результати службового розслідування міська влада публікувати поки не планує, бо всі документи вилучені правоохоронцями і до завершення кримінального провадження ніяких оцінок давати не можна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про причини пожежі у дитячому таборі "Вікторія".