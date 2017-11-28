Відтепер діятиме спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію, - НАЗК

У Національному агентстві з питань запобігання корупції поінформували про відкриття спеціальної телефонної лінії для повідомлень про корупцію. Про це повідомляють на сайті відомства.

"Відтепер створена у Національному агентстві спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію +38(044)200-06-91, працює у цілодобовому режимі", - йдеться у повідомленні.

З 9-ї год до 18 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства. З 18 год. до 9 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.

Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь; прізвище, ім’я, по батькові, посаду, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення; обставини вчинення правопорушення.

Повідомлення повинно містити інформацію, яка стосується конкретної особи, та фактичні дані, які можуть бути перевірені Національним агентством з питань запобігання корупції в межах повноважень, визначених статтею 11 Закону України "Про запобігання корупції".