Волкер: США ніколи не визнають Крим російським

Влада Сполучених Штатів Америки ніколи не визнає Крим російським і будуть ставитися до півострова як до території, насильно включеної до складу Російської Федерації. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер в інтерв'ю американському виданню Politico.

"Ми не визнаємо вторгнення Росії і окупацію Криму, але якщо ми зможемо досягти якогось прогресу з іншого питання, щодо ситуації в Донбасі, то ми повинні це зробити", - заявив дипломат.

За словами Волкера, на кожній зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим він "порушує питання про Крим", і точно так само вчинив і під час зустрічі у Белграді 13 листопада. Але у відповідь його візаві відповів, що російська влада "не збирається обговорювати Крим".

Кореспондент Politico поцікавилася, чи означає це, що "наші онуки будуть дивитися на карту Кримського півострова, включеного до складу Росії".

"Коли я ріс, на географічних картах була виноска щодо країн Балтії, що США не визнають насильницьке включення Естонії, Латвії і Литви до складу СРСР. Я думаю, щось подібне буде на картах і у випадку з Кримом", - відповів Волкер.