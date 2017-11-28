ВР 7 грудня може розглянути проект держбюджету на 2018 рік, - Парубій

Спікер парламенту Андрій Парубій анонсував розгляд Радою проекту державного бюджету на 2018 рік у четвер 7 грудня.

Про це він сказав під час брифінгу в парламенті у вівторок, передає "112 Україна".

"Цього року ми маємо дуже амбітну ціль, яку ми узгодили з урядом. Ця амбітна ціль полягає в тому, щоб не відкладати прийняття бюджету до останніх пленарних днів, а щоб ми могли перейти до розгляду бюджету у другому читанні вже наступного пленарного тижня. Тобто задум мій полягає в тому, щоб в четвер ми змогли розглянути і зміни до Бюджетного кодексу і зміни до Податкового кодексу і відповідно перейти до розгляду бюджету в другому читанні", - сказав Парубій.

Він висловив надію, що рішення про бюджет буде ухвалено не вночі.

"Ми зробимо все можливе, щоб це не було о четвертій, п'ятій ранку, як вже стало традицією", - пообіцяв голова Верховної Ради.