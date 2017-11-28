Європі необхідно створювати легальні можливості для еміграції, - Юнкер

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер шокований тим, в яких умовах утримуються біженці в Лівії. У цій країні залишаються багато осіб, хто намагався потрапити в Європи через Середземне море, проте через посилання контролю на морі залишились заблокованими у Лівії.

В ексклюзивному інтерв'ю DW в понеділок, 27 листопада, Юнкер назвав становище біженців в Лівії "пеклом" і зазначив, що ЄС не може і не буде закривати на це очі і мовчати про це. За словами Юнкера, ЄС планує обговорити лівійську проблему на одному зі своїх самітів.

Відповідаючи на питання, чи не стала ця ситуація результатом посилення контролю на Середземному морі, Юнкер зазначив, що це було необхідним кроком. "Те, що в Лівії зростає кількість мігрантів, які більше не можуть потрапити до Європи через Середземне море, є недостатньою підставою для того, щоб травмувати, вбивати і грабувати людей, які перебувають в таборах, які схожі на в'язниці, а не на табори для біженців", - наголосив Юнкер.

Він також зауважив, що, на його переконання, Європі необхідно створювати легальні можливості для еміграції. "Європа явно потребує міграції у наступні десятиліття. Тому ми маємо для усіх, хто хоче та хто може приїхати, зробити можливим легальний шлях до Європи", - вважає Юнкер. Але водночас він визнав, що не усі країни-члени ЄС дотримуються рекомендацій ЄК стосовно міграції.

Як відомо, у рамках дворічного плану, озвученого ЄК наприкінці вересня цього року, в країнах ЄС має бути розподілено щонайменше 50 тисяч біженців. Проте станом на середину листопада лише 16 з 28-ми держав ЄС запропонували прихистити біженців, запропонувавши загалом 34 тисячі місць для них.