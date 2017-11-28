За добу бойовики 22 рази обстріляли позиції сил АТО, поранений 1 військовий, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано більшу кількість обстрілів у порівнянні з добою 26 листопада: загалом бойовики 22 рази обстріляли українські позиції.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з мінометів були обстріляні українські позиції біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського. Загалом бойовики випустили близько двох десятків мін. З гранатометів різних типів терористи вели вогонь в районі Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики стріляли неподалік Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку основна вогнева активність бойовиків була зосереджена на Приазов’ї. Тут під обстріли з гранатометів і стрілецької зброї неодноразово потрапляли позиції сил АТО біля Водяного і Гнутового. В районі Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. З легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки. У передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки терористи стріляли із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій був поранений один український військовий.