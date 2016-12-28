Більше 40 людей постраждали через аварію потяга в Індії

Внаслідок сходження поїзда з рейок на півночі Індії в середу поранення отримали щонайменше 43 осіб.

Про це з посиланням на поліцейських і залізничних чиновників повідомляє Reuters, передає УНН.

Поїзд зійшов з рейок поблизу міста Канпур в штаті Уттар-Прадеш рано вранці.

Зі слів високопосадовця поліції Уттар-Прадеша Джавіда Ахмада, усі поранені, деякі з яких перебували в критичному стані, були доставлені в довколишні лікарні.

На телевізійних кадрах з місця подій видно покручені, скинуті з рейок вагони, деякі - досі на рейках. Два з них впали з мосту в невеликий канал.

Це щонайменше третя подібна аварія за останні тижні, через що виникає занепокоєння з приводу безпеки на старіючій індійській залізничній мережі, яка - четверта за величиною у світі.