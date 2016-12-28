Через вибух бомби в Кабулі поранено 3 людей

Щонайменше троє осіб отримали поранення від вибуху бомби біля дороги в столиці Афганістану Кабулі.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

"За інформацією афганської влади, щонайменше троє осіб внаслідок вибуху бомби при дорозі в Кабулі", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху бомби в столиці Афганістану Кабулі постраждав також депутат парламенту.

"Факорі Бехишт, депутат парламенту від провінції Баміан, і його син були поранені внаслідок вибуху. Постраждали ще кілька осіб", – цитує агенція чиновника з департаменту безпеки парламенту.

За інформацією прес-секретаря міністерства внутрішніх справ Даніша Наджиба, бомба була закладена під мостом і можливою ціллю терористів був парламент Афганістану.

Керівник поліції Кабула Садек Мураді підтвердив, що троє осіб були поранені внаслідок нападу.

Як відзначає агенція, наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибух.

Проте, відомо, що бойовики "Талібану" часто використовують придорожні бомби і терористів-смертників для того, аби поцілити в державних службовців або для знищення афганських силовиків.

Нагадаємо, що в Афганістані погіршилась ситуація через міграції.