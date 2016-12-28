Чернігівській "Просвіті" виповнилось 110 років

«Чернігівська «Просвіта» − минуле, сьогодення, майбутнє» − обговорення цієї теми пройшло в Чернігові з нагоди 110-ї річниці створення в тодішньому губернському центрі культурно-освітньої громадської організації «Просвіта». До речі, тоді очолив її наш відомий земляк, письменник і громадський діяч Михайло Коцюбинський.

Про становлення чернігівської «Просвіти», людей, котрі були біля її витоків, а, це зокрема, дружина Коцюбинського Віра Устимівна, викладачі Олександр і Софія Русови, адвокат Ілля Шраг, мисткиня Ольга Андрієвська, про культурно-мистецькі заходи та досягнення організації (видання газети, театралізовані постановки, концерти, творчі зустрічі) присутнім розповіли завідувач меморіальної частини літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського Марія Москаленко та кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України інституту історії, етнології та правознавства імені Лазаревського Тамара Демченко. Тоді головною метою «Просвіти» була популяризація українського слова, культури, підвищення рівня освіченості населення.

Про те, як товариство відновлювало свою діяльність з 1989 року та за часів здобуття Україною незалежності, коли воно мало на меті відродження історичної пам’яті українського народу, формування національної свідомості та громадського суспільства, згадали перший у наш час голова обласного осередку «Просвіти» Василь Чепурний та активісти організації Валерій Сарана, Сергій Соломаха.

А місточок у сьогодення перекинув голова теперішній – ветеран АТО, журналіст і редактор газети «Сіверщина», яка нещодавно відновила свою діяльність, Олександр Шевченко. За його словами, нині «Просвіта» гостро потребує «свіжої крові», тобто меценатів, волонтерів, ресурсів, грошей. Адже активних членів організації на всю область – зо три-чотири десятка, хоча за списками – під вісім сотень. Найбільш активні осередки в Ніжині, Прилуках, Городні, Бахмачі, Новгороді-Сіверському.

Мета діяльності організації не змінилася – це патріотичне та культурне виховання, просвітництво. Але війна на сході України внесла корективи у порядок денний. Зараз в офісі обласної «Просвіти» плетуть маскувальні сітки, координують допомогу українським воїнам, проводять навчальні семінари та тренінги. Першочергове завдання організації – вижити, а плани на наступний рік – міцно стати на ноги, закінчити ремонт у приміщення, відновити роботу української книгарні, зробити газету «Сіверщина» прибутковою. Тож побажаємо чернігівським просвітянам успіхів!

Вікторія СИДОРОВА, Чернігів, фото авторки