Чорногорія видала ордер на арешт 2 росіян і 3 сербів за підозрою у спробі держперевороту

Чорногорія видала міжнародний ордер на арешт двох росіян і трьох сербів, які нібито причетні до спроби державного перевороту з метою повалення уряду країни, передає УНН.

Прокуратура 27 грудня повідомила, що п’ять осіб перебувають у розшуку за підозрою у “терористичній” діяльності, що передбачала план убивства прем’єр-міністра країни і захоплення парламенту в день виборів у жовтні.

Як зазначається, двоє росіян є членами російської військової розвідки і нібито з території сусідньої Сербії стежили за тодішнім прем’єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

Місцеві ЗМІ повідомили, що один із розшукуваних сербів — Неманья Рістіч, який з’явився на фотографії поруч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 12 грудня під час його візиту до Бєлграда.

Повідомляється, що Кремль заперечує свою причетність до політики в Чорногорії, але активно підтримує місцеві політичні групи, які виступають проти пронатовського уряду.

Зазначимо, Чорногорія отримала запрошення приєднатися до військового альянсу минулоріч, але рішення ще не ратифіковане кількома державами-членами.

Влада Чорногорії заявила, що немає доказів залучення високопосадовців Росії у змову проти НАТО. Близько 20 людей, в основному серби і росіяни, вже перебувають під вартою в Чорногорії за звинуваченням щодо такої ймовірної схеми.