Ердоган звинуватив США у підтримці "ІД"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має докази того, що сили очолюваної США коаліції надають підтримку терористичним угрупованням, включаючи "Ісламська державу" і курдські загони.

Про це повідомляє Reuters.

"Вони звинувачували нас у підтримці ІДІЛ. Зараз вони надають підтримку терористичним угрупованням, включаючи ІДІЛ, YPG, PYD. У нас є підтверджені докази, з фото і відео", - сказав Ердоган.

Як відомо, турецька армія воює на півночі Сирії і проти ІДІЛ, і проти курдів із YPG, оскільки вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану".

Сполучені Штати раніше заявляли, що не вважають сирійське відгалуження Робочої партії Курдистану (PYD) та її бойового крила YPG терористичними організаціями, тоді як Туреччина заявила про знищення 1800 курдських бойовиків та бійців ІДІЛ у Сирії.