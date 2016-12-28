Фінляндія закриє 10 центрів з прийому біженців

У Фінляндії скоротять 2400 місць для прийому біженців у кількох населених пунктах до літа наступного року, повідомляє Yle.

Імміграційна служба вже повідомила організаторам центрів, що закриваються, про розірвання договорів про послуги.

В даний момент в центрах по розміщенню прохачів притулку загалом є 17 тисяч місць. Скорочення місць призведе до закриття десяти центрів для прийому біженців.

Як повідомляє імміграційна служба, місця будуть скорочуватися і в другій половині наступного року, якщо кількість прохачів притулку залишиться на поточному рівні. У наступному році, за оцінкою служби, кількість прохачів притулку може впасти до 5000.

Зараз по всій Фінляндії розташовано близько 80 центрів з прийому біженців, тоді як ще в січні було 140 центрів для дорослих і приблизно 80 для дітей.