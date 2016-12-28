Гройсман анонсував створення нової системи контролю за якістю харчів

Створення нової системи, яка відповідатиме за якість і безпечність харчових продуктів, визначено одним із стратегічних пріоритетів уряду.

Про це в ході сьогоднішнього засідання уряду повідомив прем'єр Володимир Гройсман, передає "Укрінформ".

Глава уряду підкреслив, що система безпеки та якості харчових продуктів в Україні є недосконалою.

"Це комплекс заходів, яким всі розвинені країни надають дуже велике значення. У нас, на превеликий жаль, сьогодні поки що ця система є не розвинений", - сказав Гройсман.

Він також зазначив, що в Україні має бути створена нова система контролю за якістю і безпекою харчових продуктів, оскільки нинішня своїх завдань не виконує.

"Дуже важливо досягти якості і безпеки харчових продуктів. Якщо тільки задуматися, ми розуміємо, що ця система є в Україні недостатньою. Тому створення нової системи, яка відповідатиме за якість і безпечність харчових продуктів, - це наш стратегічний пріоритет", - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, досягти безпеки харчових продуктів можна завдяки реалізації комплексу заходів, які застосовуються в розвинених країнах світу.

Нагадаємо, що пенсійний фонд має стати бездотаційним у середньостроковій перспективі.