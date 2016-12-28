Гройсман хоче реформувати систему фінансування науки

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає неефективною систему фінансування української науки.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє Укрінформ.

"Потрібна нова система управління фінансування науки. Колеги, на превеликий жаль, система фінансування української науки є неефективною", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що проблеми не тільки у кількості грошей, тут питання у використанні потенційних можливостей.

"Я думаю, що ми із науковцями знайдемо правильну відповідь", - сказав Гройсман.