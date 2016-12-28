Ізраїль призупинив будівництво поселень згідно з резолюцією ООН, підтриманою Україною, - ЗМІ

Мерія Єрусалиму скасувала голосування з питання будівництва поселень у східній частині міста, яка відповідно до резолюції Ради безпеки ООН є палестинською територією, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, розгляд питання було відкладено на прохання прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який не побажав входити в конфронтацію з адміністрацією президента США Барака Обами, який менш ніж через місяць покине свій пост.

Разом з тим спікер глави ізраїльського уряду коментарів не озвучив, відзначило Reuters.

Напередодні повідомлялося, що влада Ізраїлю почали будівництво в Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Радбезу ООН.

Мова йде про заселення ізраїльтянами землі в поселеннях Рамот та Рамат Шломо, відвойованих в ході Шестиденної війни 1967 року.

Нагадаємо, 23 грудня Радбез ООН ухвалив резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. З п'ятнадцяти членів Свобеза чотирнадцять, включаючи Україну, проголосували за і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Тель-Авів виконувати резолюцію, відмовився.

25 грудня Нетаньяху прийняв рішення скасувати запланований візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Ізраїль у зв'язку з позитивним голосуванням України в ООН.

Нетаньяху також дав вказівку всім головам міністерств протягом найближчих трьох тижнів не здійснювати візитів в країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН і не проводити ніяких зустрічей з міністрами з цих країн.