Кабмін дозволив вводити спецмита на імпорт автомобілів з ЄС

Кабінет міністрів України затвердив розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі порядок застосування спеціальних мит на імпорт європейських автомобілів для випадків, коли такий імпорт загрожує розвитку вітчизняного автопрому, повідомляє УНІАН.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду без обговорення та згідно з регламентом роботи уряду, що дозволяє приймати постанови і розпорядження пакетом.

Мінекономрозвитку запропонувало дозволити тимчасове підвищення ставок ввізного мита (не більше ніж до рівня 10%, але не вище ставки ввізного мита (пільгової – ред.), що діяла у 2015 році) на легкові автомобілі походженням з ЄС.

Запровадження таких заходів можливе у випадку, якщо сукупний обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з ЄС протягом року досягає 45 тисяч одиниць, а його питома вага у споживанні на внутрішньому ринку перевищує 20%.

Запровадження таких обмежень можливе лише після консультацій з ЄС.

Інша умова - сукупний обсяг імпорту легкових автомобілів походженням з ЄС в Україну протягом останніх 12 місяців перевищую обсяг усіх первинних реєстрацій легкових автомобілів в Україні за той самий період.

Варто зазначити, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає поступове – протягом 10 років, зменшення мит на легкові авто з ЄС з 10% до нуля. Крім того, в Угоді окремо зазначено, що сторони мають утримуватися від збільшення мит.

Натомість, у МЕРТ переконані, що такий крок відповідає Угоді про асоціації, адже такі спецзаходи, направлені на захист національного виробника, прописані у статі 44 УА.

У міністерстві окремо зазначають, що наразі підстав для введення спец мит немає – за результатами 9 місяців 2016 року імпорт легкових машин з ЄС склав 30,6 тис. штук.