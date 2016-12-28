Кабмін підготував середньостроковий план дій до 2020 року, - Гройсман

Уряд підготував середньостроковий план дій до 2020 року.

Про це повідомив під час засідання КМУ прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Ми маємо дуже конкретні пріоритети розвитку на 2017 рік і до 2020 року нашої держави. Це не проект, це реальний план дій, він базується на 5 ключових пріоритетах", - сказав Гройсман.

За його словами, в основі плану розвитку України лежить економічне зростання. При цьому він зазначив що у 2016 році економіка України зросла, але зростання має бути підсилене і пришвидшене.

"Наступна позиція, яка є надзвичайно для нас важливою, — це питання належного урядування, питання розвитку людських ресурсів нашої країни, питання безпеки і оборони", - сказав Гройсман.

За його словами, у кожному із цих секторів будуть чіткі дії уряду, які прописані у середньостроковому плані.

Нагадаємо, що Гройсман планує провести земельну реформу до 2020 року.