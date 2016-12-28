Коста-Ріка запровадила безвізовий режим для громадян України

Урядом Коста-Ріки з грудня 2016 року запроваджено безвізовий режим для громадян України, пред’явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

Необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого не менше 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки.

При виїзді з території держави має бути сплачений збір у розмірі $29 доларів, незалежно від типу паспортного документа подорожуючого.

Нагадаємо, що у Норвегії з 2017 року церкву відокремлять від держави.