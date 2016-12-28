КПП на Донбасі облаштували пунктами обігріву

У зв’язку з можливим погіршення погодних умов пунктами обігріву вже обладнані КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке" та "Гнутове".

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі.

"У період святкових днів особлива увага буде приділена функціонуванню контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО. У зв’язку із можливим погіршення погодних умов Держприкордонслужба у взаємодії з військово-цивільними адміністраціями ініціювали безперебійну роботу пунктів обігріву. На цей час Державною службою надзвичайних ситуацій пунктами обігріву вже обладнані КПВВ "Майорське", "Мар’їнка", "Новотроїцьке" та "Гнутове", - йдеться в повідомленні.

Додається, що там цілодобово чергують співробітники ДСНС, а людям дають гарячі напої, теплі речі та ковдри.

Крім того, завдяки співпраці з громадськими організаціями організовано чергування медичних працівників.