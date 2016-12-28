Кримськотатарський телеканал ATR почав отримувати фінансування з держбюджету України

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов повідомив виданню Крим.Реалії про надходження коштів з держбюджету України на рахунки информресурса.

"Ми починаємо отримувати фінансування. До кінця року закупимо відсутнє устаткування для студії і внесемо борг оплати через супутник", - зазначив Іслямов.

Крим був окупований Росією за підсумками так званого референдуму в березні 2014 року. Світова спільнота не визнала анексію півострова.

Навесні 2015 року ATR припинив мовлення під тиском Кремля.

Нагадаємо, 19 жовтня 2016 року на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман доручив розблокувати витрати на фінансування телеканалу АТR.

17 листопада Верховна Рада схвалила виділення коштів на підтримку телерадіокомпаній Криму і Севастополя.