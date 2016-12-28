Китай планує ще більше посилити контроль за Інтернетом

Китай рішуче налаштований посилити контроль за Всесвітньою мережею та її користувачами.

Про це йдеться у стратегічній програмі, оприлюдненій Адміністрацією кібернетичної безпеки Китаю, повідомляє Reuters.

«Головний державний орган, що опікується кібернетичною безпекою Китаю, підтвердив свою рішучість посилити нагляд у мережі Інтернет, закликавши до більш детального вивчення місцевих та іноземних технологій, які використовують у критично важливих для національних інтересів галузях економіки», - пише Reuters.

Документ вимагає від китайських підприємств проведення «безпекового огляду» технологій, аби не дати можливості постачальникам та іншим групам «вдаватися до нечесної конкуренції» та «завдати шкоди інтересам» користувачів.

«У стратегічній програмі також знову висловлюється заклик до інших країн поважати «кібернетичний суверенітет» Китаю. Цей концепт дозволяє державам самостійно регулювати інтернет послуги у межах їх кордонів», - пояснює агентство.

Загалом у документі обгрунтовується необхідність суперечливого закону у галузі кібербезпеки, ухваленого минулого місяця, який, на переконання експертів, потенційно може легалізувати вимоги до передачі інтелектуальної власності та позбавити іноземні компанії можливості на рівних конкурувати на ринку.