МЗС Туреччини: Перехід до миру в Сирії з Асадом - неможливий

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що перехід до миру в Сирії, який включав би президента Башара Аль-Асада, є "неможливим", оскільки опозиція в країні не прийме його.

Про це повідомляє Reuters.

Чавушоглу також підтвердив, Туреччина підготувала угоду щодо перемир'я в Сирії.

Нагадаємо, що за інформацією турецьких ЗМІ, Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії, та пропонують припинити бойові дії з 29 грудня.

Повідомлялося, що дія домовленості охопить усі райони, де йдуть бої між військовими опозиції та силами режиму президента Сирії Башара Асада.