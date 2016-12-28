На свята всі пункти пропуску на Донбасі працюватимуть у посиленому режимі

На новорічні та різдвяні свята на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі буде збільшено кількість персоналу, щоб розвантажити черги.

Про це написала у середу на своїй сторінці у Facebook перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"На новорічні і різдвяні свята на всіх КПВВ на Донбасі буде збільшено кількість персоналу, аби розвантажити черги і максимально сприяти громадянам проходити ці блокпости. В найбільш навантажених КПВВ в Новотроїцькому, Мар'їнці і Майорську будуть збільшені зміни, збільшать своїх представників всі служби: і прикордонники, і фіскали, і СБУ. Таку важливу інформацію сьогодні я отримала від керівництва Державною прикордонної служби", - зазначила вона.

Геращенко додала, що завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО та іншими силовими структурами вдалося знайти компроміс і збільшити дозвіл на перевезення особистого багажу фізичними особами до 75 кг.

"І ось сьогодні отримала важливу позитивну новину від керівництва прикордонної служби, що днями було проведено спеціальну міжвідомчу нараду за участю МВС, Держприкордонслужби, СБУ, фіскалів, МО, на якій усі ці відомства домовилися про збільшення кількості персоналу на свята", - наголосила вона, зазначивши, що це важливо в першу чергу для простих громадян.

"Наша спільна мета - аби КПВВ зникли з української землі взагалі. Це стане можливим після відновлення контролю над україно-російським кордоном", - підсумувала Геращенко.