На Волині обрали найуспішнішого політика року. Ним став голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Такий результат опитувань, яке провів серед експертів Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу. І це якраз випадок, коли думка експертів (а ними стали журналісти, аналітики, державні службовці та інші) збігається з думкою простих, як прийнято казати, людей.

Експертам ставили 15 питань, які мали врахувати всі сфери діяльності політиків. Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця і торік був визнаний кращим політиком року в регіоні, за рік він тільки збільшив свій вплив, значною мірою завдяки тому, що його політична сила, УКРОП, активно просунулася в райони Волині завдяки фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Палиця говорить про справді гострі проблеми, які хвилюють людей, уміє знаходити соратників серед політичних конкурентів. Натомість голова Волинської ОДА Володимир Гунчик названий політиком-невдахою: ОДА не є, так би мовити, самостійним гравцем, який визначає стратегію регіону, вона лише слухняно виконує вказівки, які надходять з Києва. А вони часто ідуть врозріз з інтересами людей, для прикладу щодо скорочення лікарняних ліжок і закриття лікарень. Гунчик, вважають, не має своєї команди, не веде діалогу з політичною і бізнесовою елітою.

Другим у рейтингу після Палиці назвали народного депутата Ігоря Гузя, який також має свій фонд і активно зустрічається зі своїми виборцями, вирішує чимало проблем регіону або принаймні старається їх вирішити. Існує думка, що Гузь пішов на зближення з впливовим Ігорем Палицею, завдяки чому зростає і його власний рейтинг. Обидва Ігорі навіть здійснили спільний заплив через одне з волинських озер. Політиком-несподіванкою стала народний депутат Ірина Констанкевич. У ранзі депутата вона дуже активна, піднімає питання державної ваги, часто буває на своєму округу, а ще відзначають її людяність і прагнення допомогти. До обрання Констанкевич була заступником голови правління фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Подальшу конкурецію у тандемі Гунчик-Палиця назвали однією із тенденцій, які збережуться на наступний рік. Експерти не подіваються на відставку Гунчика, але передбачають подальше зростання авторитету Ігоря Палиці та УКРОПу, який на Волині є досить впливовою політичною силою.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк