Німеччину цього року добровільно залишили 55 тисяч мігрантів

Близько 55 тис. мігрантів добровільно виїхали з Німеччини за фінансової підтримки німецького уряду.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Видання наводить дані Федерального відомства з питань міграції та біженців, яке підрахувало, що цього року з Німеччини вирішили добровільно повернутися до своїх рідних країни близько 55 тис. мігрантів.

"Більшість з мігрантів, які повертаються до своїх рідних країн походять з Заходу Балкан, у них немає жодних шансів на постійне проживання в Німеччині і, таким чином, їм вдається уникнути депортації", – відзначає видання.

Видання відзначає, що цьогорічна кількість депортацій мігрантів з Німеччини (25 тис. осіб – ред.) значно менша за кількість добровільного повернення за підтримки німецького уряду.

Також наголошується на тому, що така кількість тих, хто вирішив добровільно повернутися додому є найбільшою за останні 16 років.

Найбільша кількість людей повертається до країн західних Балкан.

"Приблизно 15 000 чоловік повернулися в листопаді в Албанію. Це найбільша кількість в цьому році. До Сербії, Іраку та Косово повернулися приблизно по 5 тис. осіб.

До Афганістану у листопаді повернулися понад 3200 осіб, що в десять разів більше, ніж у минулому році", – відзначає видання.

До кінця листопада цього року Німеччина депортувала 23 750 іноземців, які були зобов’язані залишити країну після відмови їм у наданні притулку, що на кілька тисяч більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не всі мігранти, які прибули останнім часом, зможуть залишитися в країні.