ОБСЄ евакуювала свою патрульну базу із Світлодарська

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 24 грудня на два дні евакуювала свою патрульну базу з Світлодарська у зв'язку з обстрілами.

Про це йдеться у звіті місії, опублікованому у вівторок, 27 грудня, передає "112-Україна".

"Місія 24 грудня евакуювала свою передову базу з Світлодарська. Рішення було прийнято у зв'язку з близькістю артилерійських ударів на відстані 70 метрів від бази 23 грудня. В результаті обстрілу були вибиті шибки на верхніх поверхах будівлі, в якій знаходиться база", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що з вечора 22 грудня по 23 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 1 150 вибухів в районі Дебальцеве і Світлодарська. Патруль місії, що дислокується на підконтрольній бойовикам території, зафіксував у ніч на 24 грудня виходи з БМ-21 "Град".

Нагадаємо, що Міноборони проводить перевірку забезпечення евакуації на Світлодарській дузі.