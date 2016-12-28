Померла акторка "Зоряних війн" Керрі Фішер

Актриса Кері Фішер, яка зіграла в "Зоряних війнах", померла у віці 60 років.

Про це повідомляє BBC.

Причиною смерті став серцевий напад. За словами доньки Фішер, актриса померла вранці у вівторок.

Кількома днями раніше Фішер була госпіталізована після серцевого нападу, який стався коли вона летіла до Лос-Анджелеса з Лондона.

Тоді їй була надана медична допомога, актрису госпіталізували.

Фішер відома виконанням ролі принцеси Леї в фільмах "Зоряні війни". На момент початку зйомок Фішер було 19 років.