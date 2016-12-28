Порошенко й Трамп можуть зустрітися в лютому, - АП

Зустріч президентів України і США Петра Порошенка й Дональда Трампа може відбутися у лютому 2017 року.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

"Більш конкретна розмова відбуватиметься вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка у США на лютий 2017 року", - зазначив Єлісєєв.

За його словами, телефонна розмова між лідерами держав була дружньою.

"Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає знайомитися з українським досьє. Це також прекрасно. Сам факт цієї розмови - свідчення того, що Трамп готовий вибудовувати двосторонній діалог. Не хотів би робити далекосяжні висновки, але, думаю, наступні кроки мають цю тенденцію закріпити", - підсумував заступник голови АП.