Пошукові групи виявили всього 13 тіл жертв катастрофи Ту-154

Пошукові групи виявили на місці катастрофи літака Ту-154 в Чорному морі за час пошукової операції 13 тіл загиблих і численні останки.

Про це повідомили в оперативному штабі з проведення пошукової операції, передає УНН.

"Всього виявлено 13 тіл загиблих, упізнана одна людина. На місці знайдені численні фрагменти тіл", - йдеться в повідомленні.

Всього до теперішнього часу виявлено 223 фрагменти тіл загиблих.

Також у силових структурах повідомили, що два бортові самописці, розташованих у хвостовій частині літака Ту-154 Міноборони, поки не підняті з води.

"Основні зусилля водолазів зараз зосереджені на обстеженні хвостової частини і хвостового оперення літака, де знаходяться параметричні самописці. Вони з води поки не порушені", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Москву доставили перші тіла загиблих у катастрофі Ту-154.