США звинуватили РФ в порушенні правил СОТ у міжнародній торгівлі

Дії Російської Федерації в сфері міжнародної торгової політики в цілому не відповідають основоположним принципам Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомляється у доповіді Управління торгового представника США (United States Trade Representative, USTR), передає Прайм.

Як наголошується в документі, Вашингтон продовжить стежити за дотриманням норм та у разі необхідності буде застосовувати всі доступні механізми регулювання, включаючи звернення до органу з вирішення спорів СОТ.

"У 2016 році в деяких сферах Росія діяла як відповідальний член СОТ... В цілому, однак, дії Росії як і раніше розходилися з основоположними принципами СОТ щодо лібералізації торгівлі, прозорості, передбачуваності, на догоду внутрішній політиці імпортозаміщення", - наголошується в доповіді.

У числі позитивних моментів у документі вказані рідкісні випадки зниження митних зборів до узгоджених рівнів, усунення ряду захисних заходів, участь у складанні огляду по торговельній політиці Всесвітньої торгової організації.

У той же час нетарифні заходи підривали очікувані переваги від зниження тарифів. У якості прикладу наведено непрозорість правил митниці при оцінці вартості імпорту, обтяжливі правила ліцензування імпорту та правила ввезення алкоголю, що викликає занепокоєння у США.

Також вказується на те, що Росія застосовує дискримінаційні заходи фітосанітарного контролю. Нагадується, що РФ заборонила більшу частину імпорту сільськогосподарської продукції з США. Крім того, США продовжать стежити за ситуацією у сфері субсидій та контролю цін, особливо при торгівлі титаном і природним газом.

Також у документі згадується закон про зберігання персональних даних, який названий "непрозорим і невизначеним по багатьом пунктам".

"США продовжують вірити, що участь Росії у СОТ дає переваги США, Росії та глобальній торговій системі... Тим не менш, USTR продовжить за допомогою механізмів СОТ звертати увагу Росії на важливість дотримання правил і участі в глобальній торговельній системі", - йдеться в тексті документа.

При цьому наголошується, що якщо Росія чи ЄАЕС прийме чи застосує заходи, що не відповідають зобов'язанням Росії у СОТ, то USTR проведе розслідування і буде використовувати всі доступні засоби, щоб вирішити проблему. Ці засоби можуть при необхідності включати в себе весь спектр механізмів СОТ, в тому числі звернення до органу з врегулювання суперечок.

Нагадаємо, в серпні СОТ визнала несправедливими мита, які встановила РФ. Тоді мова йшла про мита на папір, холодильники та пальмову олію.