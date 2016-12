Трамп заявив, що Обама намагається зірвати передачу влади

Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента Барака Обаму в намаганнях зірвати процес передачі влади.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

«Роблю все, що можу, щоб ігнорувати багато запальних заяв та перешкод з боку президента Обами. Думав, буде плавна передача – Ні», - написав Трамп.

Обраний президент також заявив, що Обама особисто важко працював у важливих штатах, що вагалися, але його зусилля виявилися марними.

«Виборці захотіли знову зробити Америку великою», - зробив висновок Трамп.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!

