Тука прокоментував оголошену блокаду Донбасу

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що оголошена представниками батальйонів МВС та НГУ блокада окупованій частині Донбасу є політичною акцією, яка не буде мати великих наслідків.

В ефірі телеканалу 112 Тука зазначив, що учасники блокади не мають єдиної мети та бачення своїх дій.

"Я щойно спілкувався з цими людьми... Я побачив, що відверто у людей в головах повний сумбур. Немає єдиної точки зору на свої дії. Одні кажуть про повну блокаду, інші говорять про блокаду контрабанди... Я вважаю, що це абсолютно політична акція і ніяких істотних наслідків не матиме", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ветерани АТО з добровольчих батальйонів почали підготовку до блокади окупованих територій Донбасу.

У Держприкордонслужбі зазначили, що звернень з приводу початку блокади окупованих територій Донбасі з боку ветеранів не надходило.

Помічник глави відомства Олег Слободян зазначив, що будь-які дії мають місце бути, якщо вони не шкодять національній безпеці України та з умовою, що вони погоджені з діями Збройних сил України та інших правоохоронних органів.