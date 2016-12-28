Туреччина та РФ домовились про перемир'я в Сирії

Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії, та пропонують припинити бойові дії з 29 грудня.

Про це повідомляє агентство Anadolu, з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

За інформацією джерела, Анкара і Москва прийшли до згоди з питання плану, який передбачає поширення режиму перемир'я на всю територію Сирії.

Зазначений план буде представлений учасникам конфлікту.

Дія домовленості охопить усі райони, де йдуть бої між військовими опозиції та силами режиму президента Сирії Башара Асада.

"В рамках домовленості Туреччини і Москви сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня", - повідомляє агентство Anadolu.

За інформацією джерела, домовленість про перемир'я не поширюється на терористичні організації.

У разі успіху угоди про перемир'я, режим Асада і опозиція за підтримки Туреччини та Росії почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що Туреччина не дозволить створити нову державу на півночі Сирії.